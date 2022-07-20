На Днепропетровщине произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса «Эталон» и легковушки «Toyota».

Об этом сообщили в ГСЧС области.

Вечером 19 июля, в 20:30 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в результате ДТП на перекрестке улиц Херсонская и Грушка города Никополь человек зажат внутри поврежденного автомобиля.

На момент прибытия спасателей в поврежденной легковушке находилось заблокированное тело водителя. Трое пассажиров автомобиля «Toyota» свидетели происшествия самостоятельно достали из автомобиля. Пострадавших госпитализировали.

Также пострадал водитель автобуса, мужчина 1942 года рождения, который после обследования от госпитализации отказался.

Всего в результате аварии погиб 1 человек и еще 4 пострадали. В момент столкновения в автобусе пассажиров не было.

Спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело водителя из изуродованного транспортного средства и осуществили отключение элементов питания автомобилей.

Подробности ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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