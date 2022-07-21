В больницу Днепра госпитализировали 15-летнюю девочку Настя, которой удалось выжить в результате обстрела. Снаряд прилетел прямо в их дом: снесло крышу, кухню, ванную и завалило подвал.
Вместе с девушкой в частном доме находились ее родители, младший брат и дядя, сообщает сайт
Настя пострадала больше других. К счастью, обошлось без критических поражений, физически она получила лишь осколочные травмы. Впрочем, психологически Насте гораздо труднее.
«У меня была очень сильная истерика. Мы едва выбрались из дома через проем между спальней и кухней. Нечем было дышать, всюду пыль и запах газа. Повезло, что он не загорелся. Дверь была завалена. А я вся в крови – с головы до ног», - вспоминает девушка.
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Врачи говорят, что ее физическому здоровью ничего не угрожает, но сейчас с ней работает психолог. Вместе с ней сейчас находится бабушка, родители же в Никополе, пытаются достать из-под завалов уцелевшие вещи. Дома теперь у них нет.
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