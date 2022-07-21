Российские войска обстреляли из Градов жилой квартал в Никополе Днепропетровской области, есть погибшие и раненные, среди пострадавших четверо детей.

В больницу Днепра госпитализировали 15-летнюю девочку Настя, которой удалось выжить в результате обстрела. Снаряд прилетел прямо в их дом: снесло крышу, кухню, ванную и завалило подвал.

Вместе с девушкой в ​​частном доме находились ее родители, младший брат и дядя, сообщает сайт «Наше Місто»

Врачи говорят, что ее физическому здоровью ничего не угрожает, но сейчас с ней работает психолог. Вместе с ней сейчас находится бабушка, родители же в Никополе, пытаются достать из-под завалов уцелевшие вещи. Дома теперь у них нет.

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