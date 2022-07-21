Так, сотрудники СБУ вычислили и задержали корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога, который состоялся 10 марта. Об этом сообщила
Предателем оказался руководитель одного из самых мощных промышленных гигантов региона.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению наших войск, фиксировал геолокации объектов критической инфраструктуры, среди которых – международный аэропорт «Кривой Рог».
Всю собранную информацию коллаборант передавал оккупантам по закрытым каналам связи.
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В своем «докладе» отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием.
Полученные данные враг использовал для обстрелов.
Коллаборанту сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, враг атаковал два крупнейших университета в Николаеве: момент взрыва попал на видео
Также сообщалось, что взрыв прогремел на Житомирщине, известно о погибших: подробности и фото
Добавим, СБУ поймала предателей, причастных к атаке на Николаев: "корректировщиками оказались..."