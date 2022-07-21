Чиновник одного из самых мощных промышленных гигантов в Днепропетровской области вел разведывательную деятельность в интересах спецслужб рф.

Так, сотрудники СБУ вычислили и задержали корректировщика ракетных ударов по аэропорту Кривого Рога, который состоялся 10 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Предателем оказался руководитель одного из самых мощных промышленных гигантов региона.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину мужчина собирал разведданные по дислокации и перемещению наших войск, фиксировал геолокации объектов критической инфраструктуры, среди которых – международный аэропорт «Кривой Рог».

Всю собранную информацию коллаборант передавал оккупантам по закрытым каналам связи.

В своем «докладе» отображал координаты на электронных картах с привязкой к местности и подробным описанием.

Полученные данные враг использовал для обстрелов.

Коллаборанту сообщили о подозрении в государственной измене. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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