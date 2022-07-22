Как сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, россияне накрыли огнем сразу три района – Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
«Дважды обстреляли из РСЗО Никополь. Выпущено до 100 снарядов. Предварительно, один человек погиб, один ранен. Повреждены 11 частных домов. Есть прорывы газовода и водовода. Разрушен железнодорожный путь. Когда можно будет возобновить движение, пока не ясно», – сообщил Резниченко.
В Покровской общине враг ударил по складам. Кроме того, в результате атаки разбит трансформатор и несколько сел остались без света.
По Зеленодольской громаде россияне нанесли удар из ствольной артиллерии - задело частный дом. Пожар уже потушен.
Уничтожить Крымский мост: Украине наконец дадут то, чем можно это сделать, но с условием
Беда случилась с Анной Тринчер, звезда обратилась к украинкам: "Девчата, не выходим на улицу без..."
Семья Погорильчуков потеряла второго сына на войне: "Воевал в той же бригаде, что и младший брат"
ПриватБанк объявил о новых правилах относительно кредитования: для кого и что изменится
НБУ поднял курс гривны на 25%, что теперь будет с ценами и цифрами в обменниках: "Почему сразу не 50?"
Тем временем в Апостолове целых семь «прилетов».
«Ракеты попали по трем школам города. Они разрушены. Повреждены жилые дома рядом. На месте работают спасатели. Предварительно 8 человек ранены», - сообщил Резниченко, опубликовав также фото с места обстрелов.
Добавим, что ранее мэр Никополя сделал важное заявление относительно выезда из города.
Напомним, оккупанты вводят резервные подразделения и пополняют запасы.
Также Арестович рассказывал о начавшейся "Химарсобоязни" у противника.
Кроме того, Politeka.net писала, что в России официально разинули пасть на новые территории Украины.