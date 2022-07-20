Як повідомив мер міста Олександр Саюк, сьогодні, 20 липня, місто опинилося під вогнем російських окупантів, в результаті чого є руйнування і пошкодження житлових будинків.
«Більше 15-ти будівель. Є постраждалі – це на зараз 9 людей. Є загиблі. Всі необхідні служби працюють. На жаль, обстріли не зменшуються, тому мешканці Нікополя – коженй приймає для себе рішення залишатись або не залишатись у місті. Ми зі свого боку будемо робити все, щоб полегшити мешканцям наслідки обстрілів», - повідомив Саюк щодо виїзду з міста.
Раніше стало відомо, що у Нікополі після нічних обстрілів 20 липня з-під завалів дістали тіла двох людей. Це 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Усього поранено 9 осіб, з них 4 дітей.
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Тим часом в МВС України повідомили, що на даний час у стаціонарах Нікополя залишається троє людей, одну дитину перевезено до Дніпра.
Днем раніше росіяни вдарили по базі відпочинку у Нікополі з «Градів». На щастя, люди не постраждали.
Також повіомлялось про страшну ДТП на Дніпропетровщині за участю автобуса.
Крім того Politeka.net писала, що кількість жертв удару по Дніпропетровщині зростає.