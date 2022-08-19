В Днепропетровской области мальчика, поиски которого велись несколько дней, нашли погибшим.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области, поисковые работы подростка, пропавшего во время купания в реке Днепр, вблизи улицы Портова Заводского района города Каменское, начались 17 августа, и были временно остановлены с наступлением темноты.

На следующий день водолазы продолжили поисковую операцию.

«В течение дня водолазы обследовали около 2000 кв.м акватории водоема. Тело погибшего подростка, 2008 года рождения, было обнаружено на глубине 6 м и на расстоянии 25 м от берега», - рассказали спасатели.

Всего за время поисковых работ в течение двух дней водолазы обследовали 4500 кв.м подводной акватории, а также осмотрели 500 м прибрежной зоны.

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