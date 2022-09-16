После удара россиян по дамбе у Кривого Рога вода в реке Ингулец изменила цвет на пугающе красный.

Кадры с покрасневшими потоками воды публикуют местные СМИ.

«Это нормально для Кривбасса, у нас и после дождя лужи красные», «Красная глина», «Там всегда и улицы и деревья, троллейбусы красные. Ничего нового для Кривого Рога», «Это из-за железной руды», «Без паники. Предприятия предоставили 50 самосвалов с бутом, суглинком и щебнем для засыпки шлюзов после ракетного удара русни. Поэтому сейчас вода имеет узнаваемый оттенок железной руды», «Это просто дамбу засыпают рудой», «Красиво, это глина», «Ой у нас и собаки красные ходили все время, там же руда», "Там такой грунт, все ок" - обсуждают кадры в Сети.

Тем временем глава ОВА Александр Вилкул сообщил, что ситуация в городе полностью контролируется.

«На гидротехнических сооружениях продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов. Водоснабжение города стабилизировалось», — сообщил Вилкул.

Напомним, уровень воды в Ингульце в последствии удара поднимался от 1 до 2 метров. Всего было подтоплено более ста частных домов и частных участков. Местные жители публиковали кадры, на которых можно было увидеть, что дома стоят в воде.

Добавим, что россияне не прекращают ракетные удары по Кривому Рогу.

«Кривой Рог – ракетный удар. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети», - написал Вилкул днем 16 сентября в своем телеграм-канале.

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