В Павлограде руководству химического завода поступило сообщение о заминировании предприятия.

Как сообщает «Днепр Оперативный», по предварительной информации, на электронную почту руководитель завода получил сообщение через автоматическую систему шифрования.

Злоумышленник представился Шахидом и заявил, что предприятие заминировано и ракетное топливо будет уничтожено.

На место оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники и военные.

Опасных для жизни предметов или веществ найдено не было. Нацполиция ищет псевдоминера.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 10 октября, оккупанты нанесли массированный удар по территории Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По предварительным данным, по меньшей мере четыре человека погибли, еще 19 получили ранения.

"Россияне направили на область более 10 ракет. Четыре ракеты уничтожили наши ПВО. Враг ударил по объектам критической инфраструктуры, жилым кварталам, остановкам транспорта.

Напомним, враг нанес массированную атаку по Днепропетровщине, много жертв: кадры разрушений