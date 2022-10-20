Сегодня, 20 октября, Днепропетровщина переходит в режим тотальной экономии электричества.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Экономим. Все. Жестко. С 7 утра и до 11 вечера. Промышленные предприятия, торговые центры, офисы, бытовые потребители», – сообщил Резниченко.

Глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что это вынужденный шаг для восстановления баланса энергосистемы.

«И от этого зависит его жизнеспособность. Удары россиян по энергетике повлекли за собой дефицит. Сейчас каждая включенная витрина, рекламный щит или стиральная машинка способны привести к серьезным аварийным отключениям», - подчеркнул Резниченко.

Напомним, в НЭК «Укрэнерго» предупредили, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра.

«Где именно, в какое время – смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на сайте Министерства энергетики можно найти ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей.

С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага больше, чем за 8 месяцев войны.

В «Укрэнерго» также отметили, что причина ограничений – дефицит мощности в системе и посоветовали зарядить пауэрбанки, а также иметь запас воды, фонарики и батарейки к ним.

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"Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно люди не пострадали. В остальных районах ночью прошло без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту спокойно", - сообщил Резниченко.

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