Напомним, вечером 25 октября обломки вражеской ракеты попали на АЗС, раздался взрыв.
«Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС», - сообщал мэр Днепра Борис Филатов.
Позже стало известно, что в машине, попавшей под удар на заправке, находилась молодая семья – Инна Оданец и ее супруг Максим. Девушка была беременна.
«Русский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая ждала ребенка… Нелюди. Такого не прощают», – сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
Ситуация критическая: как правильно пользоваться электроэнергией после обстрелов, обнародован график
Кума Дзидзьо Цибульская жестко высказалась об украинцах, которые "качают права" в Европе: "Быстро даю..."
«Похоронили в субботу»: оборвалась жизнь бойца, поднявшего украинский флаг над Змеиным
Озвучены соотношения потерь Украины и россии: "За сутки оккупанты теряют..."
Вырос у приемных родителей и ему не 70 лет: известный журналист рассказал, что может скрывать Путин
Как пишет издание «Наше місто», Инна получила образование в Днепропетровском факультете Киевского национального университета культуры и искусств – училась по специальности документоведение. Работала в детском развлекательном центре.
«Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь», – рассказала подруга Инны Анастасия.
Муж Инны Максим, который находился с ней в машине, сейчас в реанимации. Ночью ему провели операцию.
Напомним, также сообщалось, что жизнь мужчины в Днепре оборвалась прямо на парковке.
Кроме того, стало известно, что в Днепре оборвалась жизнь выдающегося украинца.
Также Politeka.net писала о критической ситуации в Кривом Роге, на улицы выйдут патрули.