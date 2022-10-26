Девушке, которая погибла 25 октября в результате новой ракетной атаки по Днепру, было всего 25 лет.

Напомним, вечером 25 октября обломки вражеской ракеты попали на АЗС, раздался взрыв.

«Пока известно, что погибли минимум два гражданских лица: один - в автомобиле, один - на автомойке, находящейся рядом с АЗС», - сообщал мэр Днепра Борис Филатов.

Позже стало известно, что в машине, попавшей под удар на заправке, находилась молодая семья – Инна Оданец и ее супруг Максим. Девушка была беременна.

«Русский удар по Днепру унес жизни молодой женщины, которая ждала ребенка… Нелюди. Такого не прощают», – сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как пишет издание «Наше місто», Инна получила образование в Днепропетровском факультете Киевского национального университета культуры и искусств – училась по специальности документоведение. Работала в детском развлекательном центре.

«Для нас это большая потеря. Не хотим в это верить. Это самая большая потеря для родителей. Так не должно быть, это боль на всю жизнь», – рассказала подруга Инны Анастасия.

Муж Инны Максим, который находился с ней в машине, сейчас в реанимации. Ночью ему провели операцию.

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