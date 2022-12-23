17-летний юноша из Украины учится в Польше, он познакомился с девушкой в ​​сети и сбежал в Днепр.

Об этом сообщает полиция Черкасской области в Facebook.

Молодой человек познакомился с девушкой в ​​компьютерной игре. Они общались в мессенджере.

Для того, чтобы увидеть девушку, юноша скрылся от опекунов, сел на автобус и пересек границу с Украиной.

Подросток прекратил выходить на связь с родителями, тогда они забили тревогу и обратились в полицию.

Парня объявили в розыск.

В течение суток правоохранители установили, что молодой человек находится в Днепре. Парня вернули домой.

Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу.

Ранее сообщалось, что полиция Одесский области ищет несовершеннолетних парня и девушку

Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Кирилл Беженар, 2008 года рождения, который 22 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, светлые волосы.

Был одет: в темное длинное пальто, черные брюки, черные ботинки.

Особые приметы: хромает при ходьбе.

Одесским районным управлением полиции № 2 начаты поиски Голубевой Валентины, 2006 г.р., которая сегодня, 22 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы: 160 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, ниже плеч.

Была одета: в светло-зеленую куртку до колен, розовую шапку и темно-синие кроссовки.

Напомним, раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре: "Заставили подниматься на 10 этаж самостоятельно на костылях".

Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.