Об этом сообщает полиция Черкасской области в Facebook.
Молодой человек познакомился с девушкой в компьютерной игре. Они общались в мессенджере.
Для того, чтобы увидеть девушку, юноша скрылся от опекунов, сел на автобус и пересек границу с Украиной.
Подросток прекратил выходить на связь с родителями, тогда они забили тревогу и обратились в полицию.
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Парня объявили в розыск.
В течение суток правоохранители установили, что молодой человек находится в Днепре. Парня вернули домой.
Ювенальные полицейские провели с юношей профилактическую беседу.
Ранее сообщалось, что полиция Одесский области ищет несовершеннолетних парня и девушку
Измаильским районным отделом полиции в Одесской области разыскивается Кирилл Беженар, 2008 года рождения, который 22 декабря ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост 180-185 см, среднего телосложения, светлые волосы.
Был одет: в темное длинное пальто, черные брюки, черные ботинки.
Особые приметы: хромает при ходьбе.
Одесским районным управлением полиции № 2 начаты поиски Голубевой Валентины, 2006 г.р., которая сегодня, 22 декабря, ушла из дома и до сих пор не вернулась.
Приметы: 160 см, глаза зеленые, волосы светло-русые, ниже плеч.
Была одета: в светло-зеленую куртку до колен, розовую шапку и темно-синие кроссовки.
Напомним, раненого бойца ВСУ не пустили в лифт "из-за долгов по коммуналке" в Днепре: "Заставили подниматься на 10 этаж самостоятельно на костылях".
Также украинцев предупредили о новых атаках врага, пытающегося оставить нашу страну без света на Новый Год и Рождество.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.