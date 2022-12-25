В Днепре появилась новая схема обмана граждан, чтобы получить их данные для списания средств с карт.

В Днепре предупреждают о новой схеме обмана, из-за которой горожане могут остаться без средств на своих картах. Так, аферисты звонят на мобильный, представляясь оператором связи, а затем узнают данные, необходимые для списания средств с банковской карты, сообщает «Наше місто».

Как работает схема преступников? Мошенники в ходе беседы рассказывают, как собираются переключить вас, как пользователя сотовой связи, на другую вышку, чтобы во время блэкаута у вас была стабильная связь.

Далее обманщики просят продиктовать код, который должен прийти на ваш номер.

Таким образом аферисты попросту забирают данные вашего номера себе, получая доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и другим приложениям.

Горожанам напоминают: не давать никаких данных, кодов и данных карты, которые выпрашивают по телефону. Нужно давать как можно меньше данных во время беседы, а также не забывать перезвонить оператору самостоятельно.

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Молодой человек познакомился с девушкой в ​​компьютерной игре. Они общались в мессенджере.

Для того, чтобы увидеть девушку, юноша скрылся от опекунов, сел на автобус и пересек границу с Украиной.

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