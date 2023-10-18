Так, мужчина собирал разведданные о перемещении сил обороны в направлениях восточного и южного фронтов.
Как сообщила пресс-служба СБУ, все полученные данные фигурант дистанционно отправлял российскому «военкору» владенную татарским.
Кремлевский пропагандист передавал данные военной разведке России.
Когда вражеского блоггера ликвидировали – агент решил «залечь на дно» и избежать правосудия.
СБУ вышли на приспешника врага и задержали.
Агент – житель одного из городов возле Днепра. Вражеский информатор уже имеет две судимости и тюремный «стаж» почти 8 лет.
Кремлевский «военкору» дистанционно завербовал предателя еще осенью 2022 года и предложил работать в пользу России.
Для сбора информации для неприятеля фигурант объезжал окрестности Днепра и фиксировал маршруты движения подразделений защитников нашей страны.
Получив информацию, предатель выходил на связь с агрессором, а затем удалял отправленные сообщения.
По месту жительства задержанного были обнаружены компьютерная техника и телефоны, которые он использовал в незаконной деятельности в пользу агрессора.
Таким образом, следователи Службы безопасности сообщили предателю о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.
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