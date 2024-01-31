На территории Днепропетровской области будет проведен судебный процесс по директору профессионально-технического училища по обвинению в злоупотреблении средствами.

Под руководством Первомайской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя одного из профессионально-технических учебных заведений области в связи с фактами нецелевого использования средств и служебного подлога. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

В ходе расследования установлено, что между профессионально-техническим училищем и предприятием был заключен договор на поставку каменноугольного топлива для отопления заведения в течение отопительного сезона на сумму 1,3 миллиона гривен.

Согласно условиям соглашения, общество поставило училищу 152 тонны угля, который, согласно результатам экспертного исследования, не соответствует установленному качеству и классификации.

Несмотря на это, обвиняемый подписал акт приема-передачи и внес ложные данные в официальные документы, касающиеся характеристик угля. В результате этого средства были перечислены в пользу предприятия.

В результате незаконных действий был причинен имущественный ущерб учебному заведению на сумму 1,3 миллиона гривен.

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