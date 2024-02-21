Две женщины из Кривого Рога устроили встречу со своим знакомым, во время которой они угнали у него более 30 тысяч гривен.

В Кривом Роге две женщины устроили свидание со знакомым и похитили у него более 30 тысяч гривен. Обе фигурантки, лечившиеся от наркозависимости, признали свою вину перед судом. Одна из них – многодетная мать.

По деталям дела, преступление произошло 15 августа 2022 года, когда одна из женщин пригласила потерпевшего на свидание у объездной дороги. Там они отвлекали мужчину, а затем похитили его кошелек из кармана шорт. В кошельке были пенсионное удостоверение, другие документы, банковские карты и 2 тысячи гривен наличными.

После совершенного преступления женщины потратили "добытые" средства на покупку продуктов на 2,5 тысяч гривен и сняли с карточек еще 24,5 тысяч гривен. Потерпевший обратился в полицию и рассказал о похищенных вещах.

Суд признал обе подозреваемые виновными и назначил им наказание. Одной из них, многодетной матери, назначено лишение свободы на 5 лет, а другой – аналогичное наказание, но с испытательным сроком в 1 год. Обе женщины признали свою вину и принесли извинения суду, просив строгое наказание.

Также суд решил вернуть владельцу похищенные документы и карточки вместе с кошельком. Многодетной матери учтено обстоятельство ее лечения от наркозависимости, а другой подозреваемой назначен испытательный срок в связи с ее также успешным лечением от опиоидной зависимости.

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