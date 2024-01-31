Під керівництвом Першотравенської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із професійно-технічних навчальних закладів області у зв'язку із фактами нецільового використання коштів та службового підроблення. Про це інформує Дніпропетровська обласна прокуратура.
Під час розслідування встановлено, що між професійно-технічним училищем та підприємством був укладений договір на постачання кам'яновугільного палива для опалення закладу протягом опалювального сезону на суму 1,3 мільйона гривень.
Згідно з умовами угоди, товариство поставило училищу 152 тонни вугілля, яке, згідно з результатами експертного дослідження, не відповідає встановленій якості та класифікації.
Незважаючи на це, обвинувачений підписав акт приймання-передачі та вніс неправдиві дані до офіційних документів, що стосуються характеристик вугілля. У результаті цього кошти були перераховані на користь підприємства.
Внаслідок незаконних дій була завдана майнова шкода навчальному закладу на суму 1,3 мільйона гривень.
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