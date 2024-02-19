На Днепропетровщине женщина расплатилась картой в магазине, а затем обнаружила, что у нее исчезло 32 тысяч гривен.

После обнаружения мошеннических действий женщина обратилась в ПриватБанк, что привело к немедленной блокировке ее карточного счета, сообщает Пятихатский районный суд Днепропетровской области.

Отмечено, что женщина решила пополнить свой банковский счет через мобильное приложение "Приват24". Однако оказалось, что с ее счета было снято 32800 гривен в торговом заведении в Днепре. ПриватБанк, несмотря на это, начислил ему задолженность за получение кредитных средств.

По информации, представленной в решении суда, 20 февраля 2023 женщина использовала приложение "Приват24" для пополнения счета и обнаружила, что 32 800 гривен было потрачено в торговом заведении "Товары для дома" в Днепре. В тот момент она совершала покупки в пгт Вишневое Каменского района Днепропетровской области и производила оплату с помощью своей банковской карты, что исключало возможность физических покупок в Днепре и Вишневом одновременно. После обнаружения мошеннических действий женщина связалась с ПриватБанком, и ее карточный счет был заблокирован.

Факт мошеннического снятия был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса. Несмотря на очевидные подозрения в мошенничестве, банк настаивает на том, что сумма снятия считается задолженностью за получение кредитных средств.

ПриватБанк утверждает, что операция снятия средств была подтверждена технологией безопасности 3-D Secure (Verified By Visa или MasterCard SecureCode). Однако клиентка передала свои конфиденциальные данные третьим лицам, которые затем вытащили деньги из ее счета. Суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении женщины, поскольку снятие средств было подтверждено введением паролей, известных только ей. В суде подчеркнули, что ответчик представил доказательства, которые истица не опровергла, а именно, что денежный перевод состоялся после передачи своих личных данных третьим лицам, обеспечившим возможность такой транзакции.

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