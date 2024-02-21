С глубокой скорбью сообщаем о кончине украинского военнослужащего Василия Ивановича Будника, который считался пропавшим без вести с 14 октября 2023 года.

Василий погиб при исполнении служебного долга в Клищеевке, мужественно противодействуя огню противника на Бахмутском направлении. Он попал в «эпицентр» во время боя с противником.

Василий присоединился к Вооруженным силам Украины в 2014 году, посвятив себя защите границ Украины в зоне АТО. В условиях эскалации войны он бесстрашно противостоял русским захватчикам. Во время службы в составе 5-й штурмовой бригады ВЧ 4010Василий за время службы получил многочисленные травмы.

Первоначально считавшийся пропавшим без вести с 14 октября 2023 года, семья Василия надеялась, что его могут найти среди раненых или взятых в плен. К сожалению, в феврале 2024 года душераздирающая новость о его кончине достигла его близких. Две его дочери остались теперь без отца, а жена – без любимого мужа.

В селе Василия знали как отзывчивого человека, который охотно предлагал помощь и поддержку. Описываемый как преданный семьянин, заботливый хозяин, любящий муж, отец и дедушка, он также был верным другом и позитивно присутствовал в обществе. Местные жители помнят его как «Дед Мороза» на деревенских праздниках, доставляя многим радость.

«Почти все в деревне знали этого человека. Вася всегда приходил без колебаний на любую помощь, был очень хорошим семьянином, заботливым хозяином, любящим мужем, отцом и дедом, верным товарищем, замечательным соседом и просто хорошим положительным жителем села, который неоднократно был “Дедом Морозом” на новогодних сельских елках и имел искренние предпочтения от не одного маленького жителя», – пишут местные жители в соцсетях.

Прощание с Василием Ивановичем состоится в среду, 21 февраля, в 11:00 в селе Баловка, ул. Партизанская, 108, возле памятника «Скорбящая мать». Похороны состоятся на кладбище на Уютной улице (Пушкинской).

Искренние соболезнования родным и близким погибшего, а Василия Ивановича будут помнить как Героя с вечной благодарностью за его жертву.

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