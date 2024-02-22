В войне с российскими оккупантами Украина продолжает терять своих лучших, самых отважных молодых сыновей.

Так, стало известно, что защищая Украину, погиб военнослужащий из Царичанского района Днепропетровщины Сергей Алимович Яриз. У него остались отец, мать, брат и две сестры.

6 февраля отважному воину исполнилось всего 24 года.

Трагедия произошла 13 февраля в населенном пункте Терны Ямпиловского района Донецкой области. Сергей получил ранения не совместимые с жизнью.

О смерти Сергея Яриза сообщили на Facebook-странице Могилевского общества.

Родился Защитник 6 февраля 2000 года в селе Новоподкряж, где и окончил школу. После окончания школы получал профессию в Царичанском лицее.

Получив образование, Сергей проходил срочную службу и в декабре 2021 вернулся в родное село.

24 февраля 2022 года Сергей Яриз был мобилизован в армию и мужественно до последнего дыхания своей жизни боролся с российскими оккупантами на Востоке Украины. Но недавно в семью Героя пришло страшное известие, жизнь Сергея оборвалась 13 февраля 2024 в населенном пункте Терны Ямпиловского района Донецкой области.

Похороны воина прошли 18 февраля 2024 года.

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