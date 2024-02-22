В войне с российскими оккупантами Украина продолжает терять своих лучших, самых отважных молодых сыновей.
О смерти Сергея Яриза сообщили на Facebook-странице Могилевского общества.
Родился Защитник 6 февраля 2000 года в селе Новоподкряж, где и окончил школу. После окончания школы получал профессию в Царичанском лицее.
Получив образование, Сергей проходил срочную службу и в декабре 2021 вернулся в родное село.
24 февраля 2022 года Сергей Яриз был мобилизован в армию и мужественно до последнего дыхания своей жизни боролся с российскими оккупантами на Востоке Украины. Но недавно в семью Героя пришло страшное известие, жизнь Сергея оборвалась 13 февраля 2024 в населенном пункте Терны Ямпиловского района Донецкой области.
Похороны воина прошли 18 февраля 2024 года.
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