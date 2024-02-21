З глибоким сумом повідомляємо про кончину українського військовослужбовця Василя Івановича Будника, який вважався зниклим безвісти з 14 жовтня 2023 року.

Василь загинув у виконанні службового обов'язку у Клищеївці, мужньо протидіючи вогню противника на Бахмутському напрямі. Він попав у «епіцентр» під час бою із противником.

Василь приєднався до Збройних сил України у 2014 році, присвятивши себе захисту кордонів України у зоні АТО. У разі ескалації війни він безстрашно протистояв російським загарбникам. Під час служби у складі 5-ї штурмової бригади ВЧ 4010 Василь за час служби отримав численні травми.

Спочатку його вважали зниклим безвісти з 14 жовтня 2023 року, сім'я Василя сподівалася, що його можуть знайти серед поранених або взятих у полон. На жаль, у лютому 2024 року несамовита новина про його смерть досягла його близьких. Дві його доньки залишилися тепер без батька, а дружина - без коханого чоловіка.

У селі Василя знали як чуйну людину, яка охоче пропонувала допомогу та підтримку. Описуваний як відданий сім'янин, дбайливий господар, люблячий чоловік, батько і дідусь, він також був вірним другом і був позитивно присутнім у суспільстві. Місцеві жителі пам'ятають його як «Дід Мороза» на сільських святах, доставляючи багатьом радість.

«Майже всі в селі знали цю людину. Вася завжди приходив без вагань на будь-яку допомогу, був дуже хорошим сім'янином, дбайливим господарем, люблячим чоловіком, батьком і дідом, вірним товаришем, чудовим сусідом та просто добрим позитивним жителем села, який неодноразово був “Дідом Морозом” на новорічних сільських ялинках та мав переваги від одного маленького жителя», – пишуть місцеві жителі у соцмережах.

Прощання з Василем Івановичем відбудеться у середу, 21 лютого, об 11:00 у селі Балівка, вул. Партизанська, 108, біля пам'ятника «Скорботна мати». Похорон відбудеться на цвинтарі на Затишній вулиці (Пушкінській).

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого, а Василя Івановича пам'ятатимуть як Героя з вічною подякою за його жертву.

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