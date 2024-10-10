По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине восьми километров. Он произошел примерно в восемнадцати километрах к северо-западу от Кривого Рога, а также в шести километрах к востоку от Лозоватки. Местные жители сообщали о легких колебаниях, но, к счастью, серьезные повреждения или травмы не зафиксированы.

Этот инцидент стал напоминанием о потенциальных сейсмических рисках в Украине. Сейсмологи ранее определили самые опасные регионы, где вероятность землетрясений выше. Александр Кендзера отметил, что наибольшее сейсмическое влияние может наблюдаться на юго-западе Одесской области, где мощность землетрясений может достигать 8 или даже 9 баллов по десятибалльной шкале.

Однако подобные явления показывают, что хотя мы живем в регионе, который не слишком чувствителен к сейсмологическим изменениям, но все же следует учитывать вероятностную опасность, например, при строительстве новых объектов. Александр Кендзера подчеркнул, что в Украине важно проводить оценки рисков не только для новостроек, но и уже существующих сооружений.