У неділю, 7 жовтня, Дніпро пережило справжнє стихійне калихо, коли за лічені 20 хвилин випала місячна норма дощу.

Як інформує сайт 056 з посиланням на міську раду Дніпра, негода залишила по собі затоплені вулиці, деякі з яких стали практично непроїзними.

Опадів було настільки багато, що вулиці перетворилися на ріки, а мешканці почали масово звертатися за допомогою. Комунальні служби, зокрема бригади КП «УРЕА», були на чергуванні та оперативно реагували на звернення громадян. Основними заходами стали очищення решіток зливової каналізації від сміття, яке накопичилося під час сильних опадів, а також аварійне прочищення колекторів у районах, які найбільше постраждали від підтоплення.

Серед наслідків негоди були не лише затоплені дороги, але й пошкоджені дерева. На Січеславській Набережній одне з дерев впало, а інше нахилилося під тиском води. Диспетчерська служба КП «Міськсвітло» також зареєструвала обрив лінії зовнішнього освітлення, який оперативно було ліквідовано.

Комунальники не лише прибирали зламані гілки, але й працювали над ліквідацією намивів на дорогах. Протягом ночі вони виконували необхідні роботи, щоб відновити нормальний рух транспорту. Однак, незважаючи на зусилля, ситуація залишалася складною.

Згідно з прогнозами метеорологів, дощі можуть повторитися, тому комунальні служби продовжуватимуть стежити за ситуацією.

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