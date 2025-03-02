Графики отключения света в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, узнайте, чего ждать в эти дни.

В конце февраля вводились аварийные ограничения, узнайте, будут ли графики отключения света в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, передает Politeka.net.

Ограничению потребления электроэнергии были введены для жителей Днепропетровской и Донецкой области, передает Политика.

Потребителей, у которых есть свет, призывают потреблять электроэнергию бережливо и не пользоваться несколькими мощными электроприборами одновременно, чтобы не пришлось вводить графики отключения света в Днепре на неделю с 3 по 9 марта.

В Укрэнерго добавили, что причиной применения аварийных отключений являются последствия очередных российских обстрелов по объектам энергосистемы.

Отключения света в Днепре применялись для промышленных потребителей, для бытовых ограничения будут задействованы индивидуально и предупредят зарание.

О графиках отключения света в Днепре на неделю с 3 по 9 марта будет сообщено дополнительно, поэтому нужно следить за информацией на официальных порталах облэнерго.

Графики отключения света в Днепре на неделю с 3 по 9 марта пока отсутствуют.

Однако, когда возникает отключение света, нужно проверить на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, если нет - можно сообщить об отсутствии света выбрав один из вариантов:

Узнать график отключений света в Днепре и области на неделю с 3 по 9 марта можно на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber і Telegram.

в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

позвонить в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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