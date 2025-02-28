Отключение света в марте 2025 в Днепре и Днепропетровской области, энергетики рассказали о ситуации в энергосистеме Украины.

В последний день зимы, 28 февраля, по команде «Укрэнерго» в некоторых областях применялись экстренные ограничения, узнайте, стоит ли готовиться к отключению света в марте 2025 в Днепре и Днепропетровской области, сообщает Politeka.net.

Как сообщали в пресс-службе ДТЭК, В Днепропетровской области 28 февраля были введены экстренные отключения света.

По данным «Укрэнерго», 28 февраля, по всей Украине будут применяться меры по ограничению мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 05:00 – 10:00 и 16:00 – 22:00.

Причина временного введения отключения света в Днепре и Днепропетровской области – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

28 февраля в 06:42 было введено три очереди графика аварийных отключений света, в частности, в Днепре и Днепропетровской области.

Распределение электроэнергии возобновят после оперативной ликвидации аварийной ситуации и получения команд от НЭК "Укрэнерго".

Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты, в первую очередь отключат промышленных потребителей и бизнес.

Как передает Политика, в Укрэнерго добавили, что время применения и объем ограничений могут измениться, поэтому следует знать, будут ли отключения света в марте в Днепре и Днепропетровской области.

Так, газовый дефицит и предельные цены могут спровоцировать новые ограничения электроэнергии и отключения света в марте, в частности, в Днепре и Днепропетровской области, об этом ранее сообщал Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, риски отключений света для украинцев высоки, а одним из важных факторов, ухудшающих ситуацию - нынешние прайс-кепы, ограничивающие возможности импорта электроэнергии и ставящие под угрозу энергосистему Украины.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в свою очередь заявлял, что регуляторные ограничения усложняют импорт электроэнергии в Украину, в частности, в ситуациях, когда они необходимы во избежание отключений, в том числе во время возможных отключений света в марте 2025 в Днепре и Днепропетровской области.

Энергетики объяснили, что из-за дроновых и ракетных атак на энергообъекты в конце февраля вынужденно вводились аварийные отключения света.

В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следует следить за информацией на сайтах и ​​официальных страницах облэнерго, чтобы знать о возможных отключениях света в марте в Днепре и Днепропетровской области.

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