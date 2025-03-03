Прогноз погоды в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, что прогнозируют синоптики на первый месяц весны, сообщает Politeka.net.

В Днепре и области в начале марта ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Итак, прогноз погоды в Днепре на неделю с 3 по 9 марта составлен синоптиками, передает Политека.

Ночью и утром местами в Днепре и области будет наблюдаться туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

По Днепровской области столбики термометров будут показывать ночью от -6 до -11° мороза, днем -1 мороза до +4° тепла.

В Днепре на неделе с 3 по 9 марта температура воздуха будет ночью -6-8° мороза, днем от 0° до 2° тепла.

По данным Украинского гидрометцентра, в 2025 году погода в марте в Днепре будет более теплой и сухий.

Средняя лунная температура воздуха предполагается +1°...+7°. Это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Погода в начале весны на неделе с 3 по 9 марта будет дождливой и даже снежной в Днепре, но не слишком холодной.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, месяц начнется с умеренного потепления, однако зима еще не спешит отступать.

Как прогнозирует начальник Днепропетровского регионального центра гидрометеорологии Василия Гринчака, возможны небольшие морозы ночью, туман и дневное потепление до +5°C.

Первая половина марта в Днепре на неделн с 3 по 9 марта будет нестабильной, возможны температурные колебания, снег и дожди, со второй половины месяца начнется потепление.

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