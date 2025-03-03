Погода в Днепре 4 марта начинает меняться на более весеннюю, зима постепенно отступает.

Погода в Днепре 4 марта, синоптики составили детальный прогноз, и рассказали, кким будет этот вторник, сообщает Politeka.net.

Март в Днепре начнется с умеренного потепления, но зима еще не спешит отступать.

Как прогнозирует синоптики, вторник, 4 марта, порадует жителей Днепра и в целом украинцев настоящим весенним теплом, на большей территории Украины ожидается от +8 до +12, прохладно будет на крайнем востоке и севере, там прогнозируется до +2 градусов днем.

В восточных областях Украины, в частности в Днепре в без осадков. Ночью температура составит -6...-11 °С, а днем — около 0 °С. На остальной территории Украины будет небольшой мокрый снег, днем с дождем.

4 марта в Днепре пройдут без осадков, с постепенным повышением температуры, передает Политека.

Ночью возможен небольшой мороз до -5°C, днем температура поднимется до +7°C.

Погода в начале весны на неделе с 3 по 9 марта будет дождливой и даже снежной в Днепре, но не слишком холодной.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 3 по 9 марта, месяц начнется с умеренного потепления, однако зима еще не спешит отступать.

Погода в первой половине марта в Днепре на неделе с 3 по 9 марта будет нестабильной, возможны температурные колебания, снег и дожди, со второй половины месяца начнется потепление.

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