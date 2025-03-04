В Днепре, начиная с этой недели, начнут отключать воду должникам в одном из районов города.

В Днепре с 3 по 7 марта в частном секторе Амур-Нижнеднепровского района Днепра начнут отключать воду должникам, передает Politeka.net.

Как сообщается на сайте коммунального предприятия "Днепропроводоканал", жители этих улиц задолжали за услугу более 684 тысяч гривен.

В Днепре с 3 по 7 марта начнут отключать воду по адресам:

ул. Симиренковская; ул. Индустриальная; ул. Делегатская; ул. Бориса Антоненко-Давыдовича ул. Кольцевая; ул. Раздельная; ул. Сержа Лифара; ул. Торговая ул. Подветренная; ул. Прохладная; ул. Пожарная; ул. Александра Потебни; ул. Таванская; ул. Любарского; ул. Кристины Сушко; ул. Яна Гуса.

К слову, в Украине есть список имущества, которое не может быть изъято у должников, гарантируя минимальные условия для жизни даже при неуплате долгов.

Министерство юстиции Украины объяснило, какое имущество должников останется неприкосновенным в 2025 году.

Закон определяет имущество, которое не может быть конфисковано, чтобы обеспечить базовые нужды граждан:

Личные вещи – одежда, обувь, детские предметы.

Мебель – кровать, стул, стол, шкаф.

Вещи первой потребности – посуда, постельные принадлежности, средства гигиены.

Медицинские средства – лекарства, очки, медизделия.

Бытовая электроника – холодильник, телевизор, компьютер, мобильный телефон.

Пищевые продукты – запас на три месяца или средства для их приобретения.

Религиозные и профессиональные предметы – книги, инструменты для работы.

Топливо – для приготовления пищи и отопления.

Реабилитационные средства – для лиц с инвалидностью.

Ценные награды – государственные награды.

Перечень гарантирует, что даже в случае финансовых трудностей должники не останутся без необходимой жизни.

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