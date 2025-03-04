Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 5 марта, известно, кто останется без электричества в этот день.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 5 марта могут ввести в этот день, ведь ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, передает Politeka.net.

Известно, что 4 марта применяют графики отключения света для промышленности и бизнеса, отключения света для бытовых потребителей пока не планируются.

Однако, в Укрэнерго добавили, что ситуация в течение суток может измениться.

"Отключение бытовых потребителей не прогнозируется. Ситуация в энергосистеме может измениться", - сообщили в Укрэнерго.

Важно следить за информацией, чтобы знать о графиках отключения света в Днепре и Днепропетровской области 5 марта.

В Днепре и Днепровском районе на этой неделе, с 3 по 7 марта, компанией ЦЕК запланированы ремонтные работы.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 5 марта будут введены на некоторых улицах.

Временно без света 5 марта останутся жители многих улиц в Днепре и районе.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 5 марта:

с 08:00 до 17:00 по адресам:

улица Академика Янгеля: 15, 17, 22;

улица Надбалківская: 4-24 (четные), 30, 38, 40, 40А;

провулок Криворізький: 5-7, 9, 11, 13;

проезд Шаховый: 46, 59, 61, 65, 67, 67А;

улица Макарова: 27А.

Графики отключения света в Днепровском районе 5 марта:

с 08:00 до 17:00 по адресам:

с. ГУБИНИХА:

ул. Зоряна: 10, 16Г;

ул. Лісова 1, 2, 5, 12, 19;

ул. Нова: 3Г, 4, 10, 14.

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