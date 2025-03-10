Риелторы рассказали насколько подорожали цены на аренду квартир в Днепре в марте 2025 года.

Весной 2025 аренда квартир в Днепре традиционно активизируется, риелторы рассказали, как изменилась ситуация на рынке недвижимости в регионе, передает Политика.

Так, в Днепре жителям нужно готовиться к подорожанию аренды на 5-10%.

Как говорят риэлторы, в Днепре самый активный рынок недвижимости наибольший спрос на аренду жилья наблюдается в западных областных центрах Украины, сообщает Политика.

Аренда все равно остается на высоком уровне из-за того, что город имеет не только развитую инфраструктуру и находится недалеко от района боевых действий, откуда выезжают переселенцы. Поэтому рынок недвижимости оживает.

Днепр остается привлекательным для переселенцев из-за удобного расположения, развитой инфраструктуры и близости к дому.

Цена аренды квартир в Днепре: самая дешевая "однушка" обойдется в 5 500 грн+коммунальные. Самая дешевая двухкомнатная будет стоить 7000 грн + коммунальные. Аренда трехкомнатных квартир в Днепре начинается с 11 тысяч гривен.

Стоимость аренды зависит от некоторых факторов, в частности, от расположения, типа и состояния квартиры, спроса и предложения, типа дома, парковки и т.д.

Риелторы говорят, что второе место по цене аренды однокомнатного жилья занимает Днепропетровская область, владельцы ставят ценник в среднем 14 тысяч в месяц.

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