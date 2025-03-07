Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских атак, узнайте, ждать ли графиков отключения света в Днепре 8 марта.

Графики отключения света в Днепре и Днепропетровской области 8 марта, известно, кто останется без электричества в этот день, передает Политека.

Как сообщют в компании "ДТЭК Днепровские электросети", графики отключения света в Днепре 8 марта будут.

Плановое отключение электроснабжения 8 марта 2025 года будет в с. Пальмировка по улице Центральная – с 12.00 до 18.00; в с. Красный Луг по улицам Мира, Шевченко – с 08.00 до 16.00.

Важно отметить, что графики плановых отключений света в Днепре 8 марта могут не совпадать с фактическими во время стабилизационных или экстренных отключений.

В случае возникновения вопросовотносительно графиков отключения света в Днепре 8 марта, обращайтесь по телефонам колл-центра или на официальную страницу в Фейсбук: +38 (056) 790 99 00, +38 (066) 790 99 00, +38 (067) 790 99 00 +38 (063) 790 9.

Напомним, что из-за повреждения сетей в городе Днепр все чаще применяются экстренные отключения света.

В ДТЭК просят жителей Днепра экономить свет, если он у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему, таким образом можно будет избежать графиков отключения света в Днепре 8 марта.

В «Укрэнерго» запустили приложение, которое позволит каждому украинцу отслеживать ситуацию со светом, в частности, узнать о графиках отключения света в Днепре 8 марта.

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