Украинцам рассказали, что известно о возможных графиках ограничений и отключении электричества в Днепре и области 15 марта.

Несмотря на понижение потребления электроэнергии в Украине, 15 марта в Днепре и области могут будут введены графики отключений, передает Политика.

В результате недавней атаки около 10 тысяч жителей Северного и частично Южного жилмассивов остались без электрики и воды.

Ситуация с электроснабжением сложная, аварийные работы в регионе продолжаются, однако 15 марта ограничений подачи электроэнергии для бытовых потребителей в Днепре не планируется.

Также отключения не предусмотрены для индустрии и бизнеса.

На данный момент ДТЭК и «Укрэнерго» не публиковали никаких предупреждений о возможных ограничениях в этот день.

Жители, оставшиеся без света, могут воспользоваться Пунктами Несокрушимости, где можно подзарядить гаджеты:

Дошкольное подразделение гимназии №39 – ул. Семафорная, 36д

Гимназия № 39 – Кирилла Синельникова, 5

Гимназия № 125 – Аграрная, 1

Детский сад № 43 – Семафорная, 15

Из-за сложной ситуации школы №24, 39, 70, 125, 43 и детские сады №43, 4, 66 перешли на дистанционное обучение.

Число пострадавших возросло до четырех человек, трое получили амбулаторную помощь и вернулись домой, еще одна женщина находится в городской больнице.

Известно о 10 поврежденных частных домах и 2 учебных заведениях. В четырех многоэтажках выбито более 200 окон.

Если у вас пропало электроснабжение, проверить информацию можно:

На сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия?"

В чат-ботах Viber и Telegram

Горячая линия ДТЭК по номерам:

+38 (068) 750 90 90

+38 (095) 750 90 90

+38 (073) 750 90 90

+38 (048) 705 90 90

Следите за обновлениями на официальных ресурсах, ведь ситуация в энергосистеме остается нестабильной.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.

Также Politeka сообщала об ударе Чернобыля: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно завоевать очки: кто получит помощь.