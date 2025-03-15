В Днепре подвели предварительные итоги отопительного сезона 2024-2025 годов и объявили дату завершения.

В Днепре этой зимой были зафиксированы лишь незначительные аварии и временные отключения, которые оперативно устранялись в течение нескольких часов, использовались резервные источники питания, передает Политека.

Местные власти в регионе сами принимают решение с учетом климатических условий, строительных норм, государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей и так далее.

В Каменском (Днепропетровская область) уже готовятся к завершению отопительного сезона. Согласно решению Каменского горсовета, отопление планируют отключить 24 марта, если температура стабильно продержится выше +8°C в течение трех дней подряд.

Соответствующее решение уже принято городским советом.

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Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в районных и квартальных котельных было установилено 194 генератора.

Сейчас в домовых котельных активно внедряют инверторные системы, которые позволяют переключаться на альтернативные источники питания при перебоях с электроэнергией.

Таким образом существенно снижен риск размораживания отопительных систем в случае внеплановых отключений.

Кроме того, инверторные системы обеспечивают подачу холодной воды в дома, особенно на верхние этажи, во время перебоев с электричеством.

Когда отключат отопление в Днепре? Предварительно в конце марта.

Однако окончательная дата будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха. Согласно нормам, отключение состоится, если:

Температура превышает +8°C и держится не менее трех суток.

В случае похолодания завершение его могут отложить.

Уже названы предварительные сроки отключения. Зимний период прошел без серьезных аварий, но горожане столкнулись с проблемой задолженности за теплоснабжение.

В течение недели температура в городе уже достигала +8°C, но в 20-х числах марта ожидается понижение температуры, поэтому решение об отключении отопления пока откладывают.

Итоги отопительного сезона в Днепре в 2025 году:

Котельные КП "Теплоэнерго" обеспечивают теплом 85% жилых домов города.

В течение этого времени не было серьезных аварий.

Для бесперебойного снабжения использовались резервные источники питания.

Следите за обновлениями прогнозов погоды и официальными сообщениями, чтобы узнать точную дату отключения батарей в вашем районе.

Сейчас в регионе батареи горячие, кроме домов, где есть аварии или ведутся ремонтные работы, а о точной дате завершения отопительного сезона в городе и области сообщат дополнительно

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