В Днепре готовятся к завершению отопительного сезона, в то же время тепло продолжат получать роддома и медицинские учреждения, пишет Политека.

В Днепре в прошлом году решение о прекращении теплоснабжения с 28 марта было принято на фоне повышения среднесуточной температуры.

В то же время тепло продолжат получать роддома и интернатные учреждения.

Несмотря на непростые времена, Днепр заканчивается отопительным сезоном, благодаря военным, энергетикам, слесарям-ремонтникам мы справились.

Из-за повышения среднесуточной температуры в Днепре скоро возможно завершение отопительного сезона.

Отключали отопление в Днепре в прошлом году 28 марта, тепло продолжат получать роддома и некоторые государственные учреждения.

Куда обращаться, если температура в помещении ниже нормы, а уже объявлено о завершении отопительного сезона в Днепре и отключили тепло.

Если отопительный сезон в Днепре завершился, а температура ниже +18 нужно обратиться в следующие ведомства: в абонентскую службу, в балансодержатель, в аварийную службу (736-10-02).

Досрочное завершение отопительного сезона в Днепре может быть связано с допустимым температурным режимом. Кроме того, ранее сообщалось. что население имеет немалую задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра.

Жители Днепра призывают экономить, ведь война продолжается, пишет Политека.

Завершение отопительного сезона, когда отключат тепло в Днепре:

Отопительный сезон в Днепре зависит от температурных показателей.

Местные власти в Днепре принимают решение о начале и завершении отопительного сезона с учетом климатических условий, строительных норм, государственных санитарных требований и правил эксплуатации тепловых сетей.

Отопительный сезон в Днепре обычно длится с 15 октября по 15 апреля, но отопление включается, когда средняя дневная температура наружного воздуха держится на уровне 8°C или ниже три дня подряд.

Отопительный сезон в Днепре завершится, когда среднесуточная температура воздуха будет составлять в течение трех суток +8 градусов тепла.

Порядок регулируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года № 830.

Отапливаемый сезон в Днепре завершится, когда средняя температура превышает показатель в течение аналогичного периода.

Отключение систем отопления в учреждениях социальной сферы, в том числе в больницах, поликлиниках, школах, детсадах и т.п. происходит по письменным заявкам руководителей, учитывая специфику заведений.

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