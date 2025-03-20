Украинцам рассказали, как получить денежную помощь в Днепре и каким критериям следует отвечать.

Денежную помощь можно получить в рамках проекта от австрийской благотворительной организации, сообщает Politeka.

Поддержка будет предоставляться внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) на аренду дома и другие нужды.

В 2025 году проживающие в регионе украинцы смогут получить финансовую поддержку от австрийской благотворительной организации «Каритас».

Она предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и направлена ​​на покрытие расходов на аренду недвижимости и другие неотложные нужды.

Проект Haven охватывает Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. Он предусматривает: денежную помощь в Днепре в восстановлении домов, поврежденного в результате войны, утепление домов, обеспечение твердым топливом на зимний период.

Кроме того, переселенцам будет предоставляться финансы для аренды жилья.

Все средства для реализации проекта были собраны благодаря пожертвованиям граждан Австрии.

Денежная помощь в Днепре могут получить граждане с низким уровнем дохода, если на одного человека в семье он не превышает 6,32 тысяч грн.

Также приоритет предоставляется многодетным семьям, одиноким родителям, людям с инвалидностью, пожилым людям.

За более подробной информацией можно обращаться на горячую линию: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Программа продлится до конца сентября 2025 года, поэтому жители Днепропетровской области могут воспользоваться этой поддержкой для улучшения условий проживания.

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