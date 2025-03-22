Подорожание мяса в Днепре в марте 2025 года оказало существенное влияние на бюджет местных жителей.

В марте 2025 года произошло подорожание мяса в Днепре , сообщает Politeka.

Так, средний цен на говядину ребра составил 189,95 грн за килограмм, что на 14,50 больше, чем в феврале. В магазинах Ашан она продается за 168,90, а в Мегамаркете – за 211,00.

Ценник на курятину тоже повысился. Курятина бедро в Мегамаркете стоит 136,80 гривен за килограмм, а в Novus – 124,00. Средняя стоимость на курятину на конец марта 2025 года составила 130,40 грн, что на 14,73 больше месяца назад. Что касается курятины голени, ее стоимость за кг составила 86,10 гривен, что тоже выросло на 6,60 по сравнению с февралем.

Не остались без изменений и цены на свинину. Свинная грудинка стоит 185,20 грн за килограмм, что на 5,90 больше февраля. В Ашане свинная грудинка продается за 169,90 гривен, в Мегамаркет — за 200,40. По свинине подбрюшины ее стоимость выросла до 192,05, а в Мегамаркете и Novus цены варьируются от 189,00 до 195,10 за килограмм.

Эти изменения в цене мясных продуктов являются отражением общего подорожания мяса в Днепре. Эти тенденции сказываются на покупках населения, поэтому многие люди задумываются о несколько меньших затратах на продукты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.