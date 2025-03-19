Подорожчання яєць в Дніпрі очікується через збільшений попит перед Великоднем.

Ціни на продукти продовжують зростати - подорожчання яєць в Дніпрі спостерігається в останні місця, проте аналітики попереджають про нове зростання, повідомляє Politeka.net.

Дані опулікували на сайті Мінфін.

За інформацією Міністерства фінансів, наприкінці минулого тижня середня ціна десятка фасованих марки "Ясенсвіт" у супермаркетах становила 73,15 гривень.

Середня вартість нефасованих без бренду складала 5,84 за штуку, що на 27 копійок більше, порівняно з початком березня 2025 року.

У різних торговельних мережах ціни на нефасовані яйця коливалися в межах 5,48-6,9 гривень за штуку. Зокрема, в:

Auchan – 56 грн/десяток

Novus – 53,9 грн

"МегаМаркет" – 69 грн

"ЕКОмаркет" – 54,8 грн

Підкреслимо, що подорожчання яєць в Дніпрі очікується через збільшений попит перед Великоднем, який у 2025 році відзначатимуть 20 квітня. Експерти прогнозують, що ціни зростуть на початку або в середині квітня, безпосередньо перед святом.

За словами Максима Гопки, аналітика асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ), після завершення передсвяткового ажіотажу ціни можуть знизитися, оскільки попит на продукт зменшиться.

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