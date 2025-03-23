Погода с 24 по 30 марта в Днепре погода прогнозируется с небольшими дождями, синоптики говорят о небольшом потеплении.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 24 по 30 марта обещает комфортные температуры днем, но с середины месяца ожидается похолодание, передает Политека.

В понедельник 24 марта будет ясная погода в Днепре, без осадков, но уже во вторник будет пасмурно, солнце не будут появляться в небе до конца недели, сообщается на сайте meteo.

Воздух в этот период будет днем от +14 до +19, ночью +5...+8 градусов.

Согласно данным Politeka, предстоящая неделя с 24 по 30 числа в Украине будет относительно теплой, однако в середине марта возможны похолодания.

Жителей не долго будет радовать солнечное небо, ведь условия останутся приятными для прогулок. По словам синоптиков, тепло продержится до конца месяца.

Однако, несмотря на благоприятные прогнозы, стоит быть готовыми к возможным колебаниям температуры. Необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Больших перепадов не ожидается, весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Весна 2025 года будет немного теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой.

Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны.

Ожидается дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, ведь осадки могут быть на треть меньше, чем обычно.

В третьей декаде месяца температура снова поднимется до +11…+13, а 30-31 числа, по прогнозам, можно ожидать рекордные +19.

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