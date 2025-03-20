В Днепре и области с 21 марта запланированы массовые графики отключения света, узнайте, где не будет электрики.

В Днепре и области 21 марта будут введены плановые графики отключения света, сообщает Политика.

В течение дня и до конца рабочей недели энергетическая компания ЦЭК будет проводить технические работы. В результате, часть жителей временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света в Днепре 21 марта, названы адреса, где с 08:00 до 17:00 не будет электричества:

"Уважаемые потребители! Сообщаем, что в связи с проведением ремонтных работ, 20-21 числа в с 09:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам", - говорится в сообщении ЦЭК.

Названы улицы: Мирослава Скорика: 1; Квартальная: 29; пр-т. Богдана Хмельницкого: 125.

В компании поблагодарили за понимание и извинились за временные неудобства.

На 21 марта запланированы массовые графики отключения света с 08:00 до 15:40 по адресам: Ивана Богуна: 80, 80А/4, 82-92; переулок Азовский: 24; Мирный: 13, 13А, 15, 17-33, 35, 36-52 (парные); Молодежный: 16-26, 28-34 (парные); улица Музейная: 1; Новая: 1Б; Объездная.

С 08:00 до 17:00 запланировано ограничение электричества на улицах: Агатовой: 1; Радуги: 3, 5, 10, 15, 18, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 32, 38, 38А, 40, 48, 96, 181, 211;

Дорога: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 14, 16;

Соломенская: 1, 2-14, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 35, 42, 54, 56, 104, 131Г;

Татарский: 8, 10, 118, 131, 131Г, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164Б, 165А, 167, 175, 177, 179;

Яхонтова: 1, 2, 4-8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 21, 25, 31, 33;

переулок Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35;

Изумрудный: 1-7, 9, 11, 12А, 13, 15-23, 25-33;

Фиалковый: 1-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60.

С 09:00 до 17:00 не будет:

ул. Квартальная: 29 и Мирослава Скорика: 1.

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