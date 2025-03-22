Украинцам рассказали, каким будет это воскресенье, детальный прогноз погоды на 23 марта в Днепре составлен синоптиками.

Метеорологи сообщили, какой будет погода в Днепре 23 марта, по данным синоптиков, в этот день ожидается солнечный день, передает Политека.

Небо 23 марта будет затянуто облаками до самого вечера, дожди не ожидаются.

"В Днепре ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков", - сообщается на сайте Синоптик.

Температура воздуха ночью составит от плюс 6 до +10 °С, а днем прогреется до +10°С.

Ветер будет юго-восточный со скоростью до 2,5 м/с.

В области условия будут такими же, временами солнечно и без осадков, переменный ветер до 2 м/с, ночью будет колебаться до +5 °С, днем прогреется до +12 °С.

Жителей не будет радовать солнечное небо, ведь в небе будет облачно.

Необходимо подготовиться к возможному похолоданию.

Больших перепадов не будет , весение дни могут быть непредсказуемыми, поэтому надо готовиться к кратковременным изменениям.

Что касается тепла в конце этой недели, то температура может вырасти до +16°C, ночью будет от 2 до 9 градусов тепла, что создаёт условия для тех, кто любит прохладу.

Весна 2025 года будет теплее на 1-2 градуса по сравнению с нормой. Синоптики прогнозируют более сухие условия, особенно в северных областях страны, фиксируется дефицит осадков, в мае ситуация вероятно сохранится, их может быть на треть меньше, чем обычно.

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