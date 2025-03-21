Украинцам рассказали, ждать ли в Днепре и области 22 марта плановые графики отключения света, передает Политека.
Об этом сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», ссылаясь на утвержденное время.
В течение недели энергетическая компания ЦЭК будет проводить технические работы. В результате, часть жителей временно останется без электроснабжения.
На некоторых адресах люди временно останутся без электричества.
Графики отключения света коснутся отдельных районов и области, в некоторых местах оно будет длиться несколько часов.
Информация об ограничении в области на этих выходных, в частности, в субботу 22 числа пока отсутствует. Однако уже с 24 числа в регионе запланированы массовые ограничения.
"Уважаемые потребители! Сообщаем о плановых работах в городе Днепр на 24 марта с 08:00 до 17:00", - говорится в заявлении "ЦЭК".
Кого они коснутся:
улица Инженерная: 9, 9Г, 11; Квартальная: 38; Солидарно: 2, 4А; Казака Мамая: 4-10.
В городе Желтые воды с понедельник с 08:00 до 17:00: Ивана Богуна: 1Г, 96; проулок Энтузиастов: 2, 2А, 4, 6; Молодежный: 27-33 (нечетные); Столбы: 1, 2, 4, 6, 7;
В Вольногорске на 24 число с 08:30 до 16:30 по: ул. Центральная: 27, 29, 29А, 31А, 35; Виктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40; Защитников Украины: 12, 12А, 14; Юрия Устенко: 11, 15;
В Криворожском районе на 24 число с 08:00 до 17:00: село Апостоловое: ул. Покровская: 50Б.
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