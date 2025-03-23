В Днепре и Днепропетровской области с 24 по 30 марта запланированы массовые графики отключения света, большинство из них продлятся от 8 часов.

В городе Днепр и Днепропетровской области будут введены графики отключения света с 24 по 30 марта 2025 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщила энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК».

В Днепре света 24 числа графики отключения света с 08:00 до 17:00 введут по следующим улицам: Инженерная: 9, 9Г, 11; Квартальная: 38; Солидарно: 2, 4А;Казака Мамая: 4-10.

На 28 марта с 08:00 до 17:00 по адресам: ул.Строителей: 10Н, 17, 295; Аэропорт: 33, 37, 70, 145, 160, 160Г, 160Б, 160Ж, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303, 436; Дениса Котенко: 160Д.

В Днепровском районе на 25 числа с 08:00 до 17:00 в селе Орильское, улица Заводская: 27-29, 29А, 32; Петриковка : переулок Победоносный: 11.

На 27.03. с 08:00 до 17:00, село Обуховка, Центральная: 1.

Город Желтые воды в понедельник с 08:00 до 17:00 по адресу: Ивана Богуна: 1Г, 96; Энтузиастов: 2, 2А, 4, 6; Молодежный: 27-33 (нечетные); Столбы: 1, 2, 4, 6, 7;

На 25.03. с 08:00 до 17:00: бульвар Свободы: 45, 47, 49В, 51, 53;

улица Авангардная: 17Б, 98А, 100-118, 119, 119А, 120-134, 136, 138, 140; Виноградная: 2;

Волонтерская: 1-7, 9-20, 20А, 21-28;

Героев Украины: 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28-36;

Героев Чернобыля: 16Д, 16Л, 18, 18/3, 20, 22, 22А, 24-34, 35, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 41, 43, 47, 47;

Ивана Богуна: 40, 50, 50А, 52, 52А, 54-60, 60А, 62, 64, 66, 81-103, 103А;

Казацкой Славы: 1, 1/1, 3, 5, 7А, 10-22, 25А, 26, 26А, 27, 29, 31;

Михаила Грушевского: 88А;

Покровская: 2, 4-8, 8Г, 10-20;

Театральная: 2-20;

Франко: 23, 25-44, 44А, 45-57, 59-101 (нечетные);

Багровый: 1, 1А, 1Б, 2-7, 7А, 8-16;

Дружбы: 1-32, 34-42;

Сера: 1, 2, 2А, 2Б, 3-9, 11, 13, 15;

Кобзаря: 1-6;

Рождественский: 1-19;

Рассветный: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3-8;

Очаровательный: 1, 1А, 2-18.

Сообщаем о плановых работах в город Вольногорск на 24 числа с 08:30 до 16:30: Центральная: 27, 29, 29А, 31А, 35; Виктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40; Защитников Украины: 12, 12А, 14; Юрия Устенко: 11, 15;

На 25 число с 08:30 до 16:30: ул. Гоголя; Степная: 41, 42, 41А, 45, 47, 47А, 49, 55, 57, 65, 71, 73, 79, 81; Садовая: 30, 32; Юрия Устенко: 23, 25; Криничанская: 1.

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