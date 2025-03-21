В Днепре произошло подорожание хлеба, появились прогнозы и названы главные причины роста цен.

В Днепре снова наблюдается подорожание хлеба, и к концу марта стоимость мучных изделий может значительно увеличиться, передает Политека.

В первые три месяца 2025 года хлеб по всей Украине дорожает на 1,5–1,7% ежемесячно.

По прогнозам экспертов, в марте-мае цены могут подняться еще на 5–10%, а к концу года общий рост может составить до 20%.

Согласно данным Госстата, за февраль продукты в стране подорожали на 1,2%, а годовая инфляция достигла 15%. Среди ключевых факторов роста стоимости специалисты называют: слабый урожай прошлого года, увеличение затрат на сырье, рост расходов на электроэнергию, логистику и оплату труда.

Тенденция к повышению сохраняется с 2024 года, и уже в начале 2025 года мучные изделия подорожали:

Пшеничный из муки высшего сорта – на 3,4%, пшеничный из муки первого сорта – на 2,1%, ржаной – на 0,7%, батон (500 г) – на 2,4%.

Главной причиной подорожания остается стоимость сырья, в 2024 году мука в стране подорожала на 27%, что напрямую влияет на себестоимость.

Эксперты предупреждают, что подорожание хлеба в Днепре продолжится, поскольку производители закладывают в себестоимость растущие расходы на энергоресурсы, транспорт и сырье.

Кроме того, мировая экономическая ситуация также влияет на динамику цен в Украине.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, на Днепропетровщине резко подорожает проезд: о каких суммах идет речь.

Также Politeka сообщала об ударе по Чернобылю: дрон повредил саркофаг реактора АЭС, момент атаки попал на видео.

Кроме того, Politeka информировала, как бесплатно получить очки: кто получит помощь.