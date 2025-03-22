В Днепре запланированы массовые графики отключения света, узнайте, будут ли ограничения 23 марта.

В городе Днепр и области на будущей неделе будут введены графики отключения света, стало известно, ждать ли их в это воскресенье, сообщает Politeka.

Как сообщила энергетическая компания ЧАО «ПЭЭМ «ЦЭК», в Днепре и области с 24 по 30 марта запланированы графики.

Пока нет официальных сообщений от ДТЭК или Укрэнерго о введении графиков отключения света в Днепре 23 марта для бытовых потребителей, бизнеса или промышленных предприятий. Однако с 24 числа их введут с 08:00 до 17:00.

Если ограничение электроснабжения будет введено дополнительно - энергетики заранее сообщат об этом.

Чтобы узнать, к какой группе принадлежит ваш дом, проверьте информацию на сайте местного оператора системы распределения.

В ЦЭК сообщают о плановых работах в город Вольногорск на 24 число с 08:30 по 16:30, в Желтых водах, в Днепровском районе и не только.

Жителей призывают ответственно относиться к возможным ограничениям, рационально потреблять электроэнергию и избегать лишних нагрузок на систему.

Следует отметить, что ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому важно следить за официальными обновлениями.

При возникновении вопросов обращайтесь по телефонам колл-центра:

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