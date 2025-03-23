В Днепре и области на понедельник запланированы массовые графики отключения света на 24 марта, узнайте, где будут ли ограничения.

Украинцам рассказали, где ждать Днепре и области 24 марта плановые графики отключения света, передает Политека.

Как сообщает «ПЭЭМ «ЦЭК», ссылаясь на утвержденное время, в течение недели энергетическая компания ЦЭК будет проводить технические работы, часть жителей временно останется без электроснабжения.

Графики отключения света коснутся отдельных районов и области, в некоторых местах они продлятся несколько часов.

В Днепре 24 марта графики отключения ожидаются с 08:00 до 17:00, их введут по следующим улицам: Инженерная: 9, 9Г, 11; Квартальная: 38; Солидарно: 2, 4А; Казака Мамая: 4-10.

Город Желтые воды в понедельник с 08:00 до 17:00 по адресу: Ивана Богуна: 1Г, 96; Энтузиастов: 2, 2А, 4, 6; Молодежный: 27-33 (нечетные); Столбы: 1, 2, 4, 6, 7;

Также сообщается о плановых работах в город Вольногорск на 24 числа с 08:30 до 16:30: Центральная: 27, 29, 29А, 31А, 35; Виктора Варена: 28, 30, 30А, 32, 34, 36, 36А, 38, 40; Защитников Украины: 12, 12А, 14; Юрия Устенко: 11, 15.

К слову, во время ограничений следует проверять на официальном сайте компании, есть ли авария по вашему адресу, если нет, нужно сообщить об отсутствии света на сайте ДТЭК, а также в чат-ботах Viber и Telegram в разделе "Отсутствует электроэнергия?";

Также позвоните в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 или +38 (048) 705 90 90 90 90.

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