В условиях, когда средняя пенсия в Украине с трудом покрывает базовые расходы, многие ищут дополнительный заработок, узнайте об актуальной работе в Днепре, передает Политека.
Работа в Днепре предоставляет такую возможность, и на Work.ua появились интересные предложения.
Актуальные вакансии для пенсионеров в Днепре:
Весовщик – от 5 000 гривен;
Официальное трудоустройство согласно КЗоТ;
Полная занятость.
Среднее специальное образование, опыт от 1 года
Требования:
- Активная жизненная позиция
- Энергичность, порядочность
- Знание складского документооборота
- Возраст от 55 лет.
График: 5 дней в неделю, с 8:00 до 17:00
Все социальные гарантии.
Сторож – зарплата от 3 000 грн.
Обязанности: Взвешивание грузового транспорта.
Оформление первичной складской документации.
Месторасположение: ул. Войцеховича, 53 (низ проспекта Поля)
Условия:
График: сутки через двое.
Дежурство на воротах небольшого предприятия (р-н 12 квартал)
Зарплата без задержек (аванс + получка)
Работа для пенсионеров – это возможность не только получить дополнительный доход, но и оставаться активным в обществе. Следите за новыми вакансиями и выбирайте подходящий вариант.
В городе предоставляется занятость от компании Way Up Drive, где ищут водителя на авто компании (такси, Uklon, Bolt). Там готовы взять мужчину или женщину всех возрастов, главное иметь действительное водительское удостоверение и телефон для установки приложения.
Зарплата от 30 000 – 40 000 гривен, зависит от количества смен.
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