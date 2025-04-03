Работа в Днепре предлагается пенсионерам на разных вакансиях, на некоторых должностях опыт не нужен.

В условиях, когда средняя пенсия в Украине с трудом покрывает базовые расходы, многие ищут дополнительный заработок, узнайте об актуальной работе в Днепре, передает Политека.

Работа в Днепре предоставляет такую возможность, и на Work.ua появились интересные предложения.

Актуальные вакансии для пенсионеров в Днепре:

Весовщик – от 5 000 гривен;

Официальное трудоустройство согласно КЗоТ;

Полная занятость.

Среднее специальное образование, опыт от 1 года

Требования:

Активная жизненная позиция

Энергичность, порядочность

Знание складского документооборота

Возраст от 55 лет.

График: 5 дней в неделю, с 8:00 до 17:00

Все социальные гарантии.

Сторож – зарплата от 3 000 грн.

Обязанности: Взвешивание грузового транспорта.

Оформление первичной складской документации.

Месторасположение: ул. Войцеховича, 53 (низ проспекта Поля)

Условия:

График: сутки через двое.

Дежурство на воротах небольшого предприятия (р-н 12 квартал)

Зарплата без задержек (аванс + получка)

Работа для пенсионеров – это возможность не только получить дополнительный доход, но и оставаться активным в обществе. Следите за новыми вакансиями и выбирайте подходящий вариант.

В городе предоставляется занятость от компании Way Up Drive, где ищут водителя на авто компании (такси, Uklon, Bolt). Там готовы взять мужчину или женщину всех возрастов, главное иметь действительное водительское удостоверение и телефон для установки приложения.

Зарплата от 30 000 – 40 000 гривен, зависит от количества смен.

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