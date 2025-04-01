Работа в Днепре по состоянию на конец марта 2025 года - открыто много вакансий, в городе ищут сотрудников, передает Politeka.net.

Наиболее востребованные профессии по данным сайта Work.ua в 2025 году - это менежерские специальности и сфера торговли.

Где получают самые высокие зарплаты по должностям:

  • Автобизнес и автосервис 179
  • Гостинично-ресторанный бизнес 438
  • Легкая промышленность 194
  • Машиностроение 203
  • Медицина, здравоохранение, аптеки 368
  • Металлургическая промышленность, металлообработка 277
  • Образование, наука 208
  • Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 597
  • Пищевая промышленность 369
  • Розничная торговля 744
  • Силы обороны 206
  • Строительная промышленность и деревообработка 217
  • Строительство, архитектура, дизайн интерьера 183
  • Транспорт, логистика 251
  • Услуги для населения и бизнеса 156
  • Финансы, банки, страхование 118.

деньги, гривны

Менеджер по продажам (металлообработка, металлургия) зарплата от 60 000 грн, 60000 + ставка +% от продаж.

Место работы: город Днепр, улица Яхненковская, 2 (формат работы — в офисе, не удаленно).

деньги, гривны, 50 гривен

Ожидание от кандидата:

Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет; знание рынка металлообработки и металлургии;

Умение работать с клиентами и желание добиваться результатов.

Задачи в должности: Поиск и привлечение новых клиентов в сфере металлообработки и металлургии;

Поддержка и развитие отношений с существующими клиентами; Заключение сделок и контрактов; Рынок и конкурентов.

Водитель-международник кат. СЭ (Украина, Европа) – 47 000 – 54 000 грн, 1 700/2000 ставка в день.

Требования: Права категории СЭ обязательно; Опыт работы в Европе или Европе от 1 года обязательно; Наличие заграничного биометрического паспорта, чип-карта обязательно.

Готовы взять женщину с опытом работы. Заработная плата: Ставка в месяц 45 000 - 50 000 гривен, Выплата з/п 2 раза в месяц.

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