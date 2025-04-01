Работа в Днепре по состоянию на конец марта 2025 года - открыто много вакансий, в городе ищут сотрудников, передает Politeka.net.
Наиболее востребованные профессии по данным сайта Work.ua в 2025 году - это менежерские специальности и сфера торговли.
Где получают самые высокие зарплаты по должностям:
- Автобизнес и автосервис 179
- Гостинично-ресторанный бизнес 438
- Легкая промышленность 194
- Машиностроение 203
- Медицина, здравоохранение, аптеки 368
- Металлургическая промышленность, металлообработка 277
- Образование, наука 208
- Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 597
- Пищевая промышленность 369
- Розничная торговля 744
- Силы обороны 206
- Строительная промышленность и деревообработка 217
- Строительство, архитектура, дизайн интерьера 183
- Транспорт, логистика 251
- Услуги для населения и бизнеса 156
- Финансы, банки, страхование 118.
Менеджер по продажам (металлообработка, металлургия) зарплата от 60 000 грн, 60000 + ставка +% от продаж.
Место работы: город Днепр, улица Яхненковская, 2 (формат работы — в офисе, не удаленно).
Ожидание от кандидата:
Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет; знание рынка металлообработки и металлургии;
Умение работать с клиентами и желание добиваться результатов.
Задачи в должности: Поиск и привлечение новых клиентов в сфере металлообработки и металлургии;
Поддержка и развитие отношений с существующими клиентами; Заключение сделок и контрактов; Рынок и конкурентов.
Водитель-международник кат. СЭ (Украина, Европа) – 47 000 – 54 000 грн, 1 700/2000 ставка в день.
Требования: Права категории СЭ обязательно; Опыт работы в Европе или Европе от 1 года обязательно; Наличие заграничного биометрического паспорта, чип-карта обязательно.
Готовы взять женщину с опытом работы. Заработная плата: Ставка в месяц 45 000 - 50 000 гривен, Выплата з/п 2 раза в месяц.
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