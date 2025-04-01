В Днепре в 2025 году рынок труда немного оживился, работы стало больше и у многих ощутимо выросли зарплаты.

Работа в Днепре по состоянию на конец марта 2025 года - открыто много вакансий, в городе ищут сотрудников, передает Politeka.net.

Наиболее востребованные профессии по данным сайта Work.ua в 2025 году - это менежерские специальности и сфера торговли.

Где получают самые высокие зарплаты по должностям:

Автобизнес и автосервис 179

Гостинично-ресторанный бизнес 438

Легкая промышленность 194

Машиностроение 203

Медицина, здравоохранение, аптеки 368

Металлургическая промышленность, металлообработка 277

Образование, наука 208

Оптовая торговля, дистрибуция, импорт, экспорт 597

Пищевая промышленность 369

Розничная торговля 744

Силы обороны 206

Строительная промышленность и деревообработка 217

Строительство, архитектура, дизайн интерьера 183

Транспорт, логистика 251

Услуги для населения и бизнеса 156

Финансы, банки, страхование 118.

Менеджер по продажам (металлообработка, металлургия) зарплата от 60 000 грн, 60000 + ставка +% от продаж.

Место работы: город Днепр, улица Яхненковская, 2 (формат работы — в офисе, не удаленно).

Ожидание от кандидата:

Опыт работы на аналогичной должности от 2 лет; знание рынка металлообработки и металлургии;

Умение работать с клиентами и желание добиваться результатов.

Задачи в должности: Поиск и привлечение новых клиентов в сфере металлообработки и металлургии;

Поддержка и развитие отношений с существующими клиентами; Заключение сделок и контрактов; Рынок и конкурентов.

Водитель-международник кат. СЭ (Украина, Европа) – 47 000 – 54 000 грн, 1 700/2000 ставка в день.

Требования: Права категории СЭ обязательно; Опыт работы в Европе или Европе от 1 года обязательно; Наличие заграничного биометрического паспорта, чип-карта обязательно.

Готовы взять женщину с опытом работы. Заработная плата: Ставка в месяц 45 000 - 50 000 гривен, Выплата з/п 2 раза в месяц.

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