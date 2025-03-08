В Днепре и Днепропетровской области в 2025 году рынок труда немного оживился, вакансий стало больше и у многих работников ощутимо выросли зарплаты.

В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на март 2025 года открыто много вакансий, работодатели ищут сотрудников, передает Politeka.net.

В Днепре и Днепропетровской области наиболее востребованные профессии по информации сайта Work.ua в 2025 году - это менежерские специальности и сфера торговли.

Работа в Днепре и Днепропетровской области в 2025 год, где получают самые высокие зарплаты по должностям:

Бухгалтер - 242.

Водитель - 262.

Продавец-консультант - 394.

Администратор - 213.

Менеджер по продажам - 368.

Продавец - 394.

Кладовщик, комплектовщик в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году может получать зарплату 30 000 – 35 000 грн, передает Политека.

Обязанности кандидата на должность: сбор заказов в соответствии с потребностями компании, перемещение товаров на складе, упаковка СЭС;

Требования: Желательно иметь опыт работы в аналогичной должности, но готовы рассматривать кандидатов без опыта работы; Внимательность, ответственность, чистоплотность; Коммуникабельность Желание развиваться.

График работы: (Пн-Пт) с 9:00 до 18:00.

Торговый представитель с авто в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году может получать зарплату в 55 000 грн, Ставка + процент.

Требования к рабочему – способность быстро учиться, увеличение продаж на доверенной территории, наличие автомобиля – обязательное условие.

Обязанности работника в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году: сопровождение текущей базы клиентов и поиск новых.

Прием заказов от клиентов. Работа с дебиторской задолженностью. Выполнение плановых показателей по продажам на доверенной территории. Формирование отчетности.

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