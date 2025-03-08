В Днепре и Днепропетровской области по состоянию на март 2025 года открыто много вакансий, работодатели ищут сотрудников, передает Politeka.net.
В Днепре и Днепропетровской области наиболее востребованные профессии по информации сайта Work.ua в 2025 году - это менежерские специальности и сфера торговли.
Работа в Днепре и Днепропетровской области в 2025 год, где получают самые высокие зарплаты по должностям:
Бухгалтер - 242.
Водитель - 262.
Продавец-консультант - 394.
Администратор - 213.
Менеджер по продажам - 368.
Продавец - 394.
Кладовщик, комплектовщик в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году может получать зарплату 30 000 – 35 000 грн, передает Политека.
Обязанности кандидата на должность: сбор заказов в соответствии с потребностями компании, перемещение товаров на складе, упаковка СЭС;
Требования: Желательно иметь опыт работы в аналогичной должности, но готовы рассматривать кандидатов без опыта работы; Внимательность, ответственность, чистоплотность; Коммуникабельность Желание развиваться.
График работы: (Пн-Пт) с 9:00 до 18:00.
Торговый представитель с авто в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году может получать зарплату в 55 000 грн, Ставка + процент.
Требования к рабочему – способность быстро учиться, увеличение продаж на доверенной территории, наличие автомобиля – обязательное условие.
Обязанности работника в Днепре и Днепропетровской области в 2025 году: сопровождение текущей базы клиентов и поиск новых.
Прием заказов от клиентов. Работа с дебиторской задолженностью. Выполнение плановых показателей по продажам на доверенной территории. Формирование отчетности.
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