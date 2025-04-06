Денежная помощь в Днепре предоставляется в рамках проекта австрийской благотворительной организации «Каритас» и направлена на поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для аренды жилья и других важных расходов, передает Политека.
Финансовая поддержка предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.
Средства можно использовать для аренды жилья, ремонта поврежденных домов, утепления домов и обеспечения твердым топливом на зиму.
Чтобы получить денежную помощь, необходимо соответствовать следующим критериям:
Низкий уровень дохода – на одного члена семьи он не должен превышать 6,32 тыс. грн.
Приоритет предоставляется следующим категориям граждан:
- многодетным семьям;
- одиноким родителям;
- лицам с инвалидностью;
- пожилым людям.
Как оформить поддержку?
Чтобы узнать больше и подать заявку на помощь, обращайтесь на горячую линию проекта по телефону: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).
Все средства для реализации проекта собраны благодаря пожертвованиям граждан Австрии. Программа действует до конца сентября 2025 года, поэтому важно успеть подать заявку своевременно.
"Haven" предоставляет поддержку жителям Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, включая:
- восстановление домов, поврежденных в результате военных действий;
- утепление и подготовку дома к зимнему периоду;
- аренду и деньги на покрытие первоочередных нужд.
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