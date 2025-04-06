Жителям Днепра рассказали, как получить денежную помощь в 2025 году, куда обращаться за поддержкой.

Денежная помощь в Днепре предоставляется в рамках проекта австрийской благотворительной организации «Каритас» и направлена на поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для аренды жилья и других важных расходов, передает Политека.

Финансовая поддержка предназначена для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), проживающих в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Средства можно использовать для аренды жилья, ремонта поврежденных домов, утепления домов и обеспечения твердым топливом на зиму.

Чтобы получить денежную помощь, необходимо соответствовать следующим критериям:

Низкий уровень дохода – на одного члена семьи он не должен превышать 6,32 тыс. грн.

Приоритет предоставляется следующим категориям граждан:

многодетным семьям;

одиноким родителям;

лицам с инвалидностью;

пожилым людям.

Как оформить поддержку?

Чтобы узнать больше и подать заявку на помощь, обращайтесь на горячую линию проекта по телефону: 0 800 336 734 (пн–пт, 09:30–16:00).

Все средства для реализации проекта собраны благодаря пожертвованиям граждан Австрии. Программа действует до конца сентября 2025 года, поэтому важно успеть подать заявку своевременно.

"Haven" предоставляет поддержку жителям Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей, включая:

восстановление домов, поврежденных в результате военных действий;

утепление и подготовку дома к зимнему периоду;

аренду и деньги на покрытие первоочередных нужд.

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