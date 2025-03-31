Энергетики проинформируют заранее о новых графиках отключения света на апрель в Днепре.

Ситуация в энергосистеме региона до сих пор остается сложной из-за последнего обстрела со стороны россии, поэтому вводятся графики отключения света на апрель в Днепре, сообщает Politeka.net.

Однако в начале месяца деактивируют электроэнергию в определенных районах города из-за плановых ремонтных работ.

Объявлены плановые работы в городе - период с 1.04 по 4.04:

1-го числа с 08:00 до 17:00:

Улицы: Артиллерийская (46), Рабочая (164А, 164К, 166А, 166Б), Автозаводская (1, 51, 51А, 53-61, 88-106, 128-136), Анны Немец (2-8)1 Пожникова (1-22), Алексея Тищика (1-66), Победителей (8А, 31-110), Общественный (1-42), Зимний (1-8), Изюмский (12-109), Шахматный (2-39).

С 10:00 до 13:00:

Агатовой: 1; Бутакова: 2-4, 6, 10, 12, 17А, 21, 252; Радуги: 1, 3, 5, 10, 15, 18, 20, 20А, 22А, 24, 24А, 26, 26А, 32, 36, 36А, 38, 38А, 40, 46, 48, 96, 18; Весенняя: 5, 35; Даниила Нечая: 1, 3-4, 4Б, 5-9, 11, 11А, 12-19 (нечетные), 19Д, 19Н, 21, 23, 25, 26, 29, 29А, 31; Даниила Самойловича: 1, 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 30-42 (парни), 48, 50, 54, 58; Дорога: 1, 1А, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 14, 16; Заводская: 36; Левка Мациевича: 1, 1В, 3А, 4, 5, 7; Мечникова: 10, 11, 13, 15А; Оздоровительная: 1-7, 9А, 11А, 12, 12А, 18, 20; Пирогова: 1-7, 9-13, 16-22 (парные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51, 59; Северная: 3, 15; Подмогильного: 5Б, 7, 9, 17Т, 21; Соломенская: 1, 2-14 (парни), 17, 18, 22, 24, 25, 28, 30, 31, 34, 35, 42, 54, 56, 92, 104, 131Г; Татарский: 8, 10, 118, 131, 131Г, 138, 141, 143, 145, 154, 159, 163, 164Б, 165А, 167, 175, 177, 179; Черных Запорожцев: 9А, 17, 17К, 19, 24, 24М, 31, 35, 39, 39А; Яхонтова: 1, 2, 4-8, 12, 12А, 12Б, 13, 20, 21, 25, 31, 33; Голубой: 2-8, 10-12, 14-17, 20-23, 25, 27-31, 33, 35; Янтарный: 1, 2, 4-6, 10-12, 12А, 13, 14-20 (парные), 26, 157; Вячеслава Тютина: 1-5, 5А, 6-12, 14-16, 18-20, 22; Розовый: 1, 3-5, 7-17, 20-22, 26-32, 34, 38; Изумрудный: 1-7, 9, 11, 12А, 13, 15-23, 25-33 (нечетные); Фиалковый: 1-4, 6-13, 15, 18, 19, 21, 23-27, 29-31, 34, 36-41, 43, 44-60 (парные); Василия Слипака: 36-42 (парни); Кыргызская: 2, 4, 4А; Победы: 115; Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157; Оранжевая: 1-4, 6-24, 26-39, 42-44, 46, 47, 49, 51-70, 72, 74, 78-84 (парни); Павлова: 1, 4, 12.

2-ого с 08:00 до 17:00:

Адреса: Национальной Гвардии (5), Рабочая (146).

3-го с 08:00 до 17:00:

Улица Независимости (13, 23, 25, 27, 49).

4-ого с 08:00 до 17:00:

Улица Строителей (12, 14, 14А, 14Б).

Энергетики проинформируют заранее планируют графики отключения света на апрель в Днепре, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения.

В ДТЭК призывают жителей с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

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