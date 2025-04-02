Новый график движения автобусов в Днепре обеспечит дополнительные маршруты в городские кладбища, сообщает Политека.

Это решение принято местными органами власти для удобства жителей, планирующих посетить места захоронений родных. Расписание будет действовать в выходные дни, когда традиционно наблюдается большой поток пассажиров, направляющихся к кладбищам в поминальные дни и Пасху.

Новый график движения автобусов в Днепре охватывает три популярных маршрута, что обеспечит удобное сообщение с Краснопольским, Ново-Игренским и Сурско-Литовским.

Так, №55, который будет курсировать в Краснопольское, будет работать в выходные с 9:00 до 14:00. Отправка будет производиться от остановки «ул. Криворожская «ВО ПМЗ», а интервал между рейсами составит 30 минут. Последний рейс от кладбища будет отправляться в 15.00.

Что касается маршрута № 97, то он будет курсировать каждую субботу в Ново-Игренское. Первый рейс будет осуществляться в 8:00 с Успенской площади, а возвращение от кладбища — в 11:00. Общественный транспорт значительно облегчит доступ этой местности для жителей города, в частности, тем, кто планирует посетить места захоронений утром.

В то же время, № 136 обеспечит перевозку в Сурско-Литовское. Он будет курсировать по выходным с 9:00 до 15:00, отправляясь от остановки «просп. Б. Хмельницкого (ДВНЦ)». Интервал составит 60 минут.

Отметим, что городские власти идут на такой шаг каждый год во время поминальных дней.

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